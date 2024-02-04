Річ у тім, що на пляжі було знайдено тіло північноатлантичного гладкого кита, чий вид сьогодні перебуває на межі зникнення. Ця тривожна знахідка ще більше підкреслює небезпечний стан цього колись процвітаючого виду.

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Одного з найрідкісніших китів на Землі виявили мертвим

У нещодавньому звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомляється, що на місцевому державному пляжі було виявлено самку кита, яка викинулася на мілину. Її хвіст був обплутаний товстою мотузкою, яка в деяких місцях глибоко врізалася в шкіру.

Великий план хвоста кита. Стрілка вказує на мотузку, встромлену глибоко в шкіру кита / Фото NOAA

Дослідники повідомили, що причина смерті ссавця досі незрозуміла. Наразі вчені досліджують мотузку, й після цього буде проведено розтин. Водночас фахівці наголошують, що заплутування становить значну небезпеку, оскільки може спричинити тривалу агонію і, зрештою, призвести до летального результату.

Розмір викинутої на берег самки вказує на те, що вона все ще не досягла статевої зрілості,

– каже ветеринара з Міжнародного фонду захисту тварин Сара Шарп.

За словами вчених, особливо гнітючим на тлі всіх зусиль з порятунку видів є те, що ця самка-теля в майбутньому могла мати багато власних дитинчат, що могло б допомогти врятувати цілий вид.

Цей вид на межі зникнення

Північноатлантичні кити опинилися під загрозою зникнення через руйнівний вплив китобійного промислу в 1800-х роках.

Кити щосили намагалися відновити колишні розміри своєї популяції, але з 1970 року цей вид перебуває у списку, таких, що зникають. Сьогодні в усьому океані налічується лише 360 особин, до того ж самок репродуктивного віку з них лише 70.

Мертвий кит у Північній Атлантиці викинувся на мілину на Вірджинія-Біч у 2023 році / Фото NOAA

Вчені також зазначають, що останнім часом біля берегів Канади та США раз у раз знаходять тіла мертвих китів, причиною смерті, як правило, стають хвороби або травми. У 2017 році NOAA вже заявило про незвичайну смертність китів у цьому районі, здебільшого вони стають жертвами ударів суден або заплутуються в снастях.

Зауважимо, у Великій Британії на одному з пляжів знайшли рештки гігантської акули завдовжки 4,6 метра. Вона є однією з найбільших у британських водах риб.