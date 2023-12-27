Таке днями можна було спостерігати в американському штаті Юта. На відео потрапив процес переміщення оленів на вертольоті.

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У США в небі помітили летючих оленів

Замість того, щоб керувати санями Санта-Клауса, олені потрапили в дбайливі руки співробітників відділу ресурсів дикої природи штату Юта (DWR), які вирішили перевезти їх повітрям.

На кадрах, знятих захисниками тварин, можна побачити, як гелікоптер, за допомогою троса та спеціальних кріплень, підіймає в повітря трьох оленів і м'яко садить їх на поле. Після цього біологи переміщують їх в інше місце, де вони зможуть провести перевірку стану здоров'я тварин і надіти їм GPS-нашийники.

На відео потрапив процес переміщення оленів на вертольоті / Скриншот з відео

Щозими співробітники DWR встановлюють подібні нашийники та перевіряють близько 1 200 оленів по всьому штату.

Ця робота допомагає відділу відстежувати й вивчати особливості міграції оленів, а також стежити за тим, щоб їхня популяція в штаті Юта залишалася в безпеці,

– йдеться у повідомленні.

Після того, як перевірку здоров'я завершено, тварин повертають у дику природу.

Раніше співробітники DWR зазначили, що використання гелікоптера робить переміщення оленів простішим і безпечнішим. Подібний переліт не чинить на них жодного впливу, а під час самого польоту тварин щільно загортають і надягають їм пов'язки на очі.

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Дані, які DWR збирає, допомагають співробітникам відділу дикої природи коригувати середовище проживання за потреби, щоб зробити його максимально сприятливим для тварин, що мешкають у цьому районі.

За даними відділу, у штаті Юта налічується близько 335 000 оленів. Відділ сподівається збільшити цю популяцію до більш ніж 400 000 у межах поточного плану управління оленями.

Олені-зомбі з'являються по всьому світу

Спалах захворювання вражає популяції оленів і лосів. Хвороба змушує їх перетворюватися на висушені оболонки, які блукають без мети.

Хронічна хвороба виснаження (ХХВ) викликала занепокоєння в більш ніж половині Сполучених Штатів, а також у Канаді та деяких європейських країнах, включаючи Норвегію, Фінляндію та Швецію. Додатково до зростаючого списку постраждалих регіонів нещодавно було задокументовано випадки хвороби у дворічного білохвостого оленя в Кентуккі.