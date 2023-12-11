Потенційна передача цієї хвороби людям залишається невизначеною. Це підкреслює необхідність постійних досліджень.

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"Хвороба оленів-зомбі": що треба знати

Це реальне захворювання, що поширюється світом. Офіційно відома як хронічна хвороба виснаження (ХХВ) викликала занепокоєння в більш ніж половині Сполучених Штатів, а також у Канаді та деяких європейських країнах, включаючи Норвегію, Фінляндію та Швецію. Додатково до зростаючого списку постраждалих регіонів нещодавно було задокументовано випадки хвороби у дворічного білохвостого оленя в Кентуккі.

ХХВ — це серйозне захворювання, що уражає оленів, лосів і лосиць. Вона становить серйозну загрозу для мозку, спинного мозку та різних інших тканин, що, як наслідок, призводить до серйозних ускладнень для здоров'я. Ця хвороба вражає не тільки диких тварин, а й тих, які утримуються на фермах. Однак, важливо зазначити, вона не поширюється на велику рогату худобу або інших домашніх тварин.

ХХВ було виявлено в більш ніж 30 штатах США, трьох провінціях Канади і деяких частинах Європи / Фото DALL-E/Valentyn Surnin

Які симптоми?

Заражені тварини часто демонструють такі ознаки:

втрата ваги,

погана координація,

спотикання,

загальна відсутність енергії,

зниження страху перед людьми.

Хворобу спричиняють аномальні білки, звані пріонами, які пошкоджують головний і спинний мозок.

Де зафіксували "хворобу оленів-зомбі"?

Перший відомий випадок захворювання на ХХВ було зафіксовано в Колорадо 1967 року. Відтоді хвороба була виявлена в багатьох місцях. Хоча у людей це захворювання поки що не зафіксоване, вчені стежать за тим, як воно може переходити від одного виду до іншого.

Станом на кінець 2023 року заразний вірус оленя був виявлений в понад 30 штатах Сполучених Штатів, а також у трьох провінціях Канади та деяких частинах Європи. Тривожні заходи були вжиті у Вісконсині, коли вірус виявили на місцевій фермі, що призвело до вибракування понад 300 оленів.

Це сумне видовище, оскільки хворі тварини сильно страждають / Фото DALL-E/Valentyn Surnin

Попри те, що ХХВ не зустрічалася у людей, вона являє собою серйозну проблему для здоров'я диких тварин. Це потенційно впливає на практику полювання та зусилля щодо збереження дикої природи. Наразі проводяться масштабні дослідження, щоб з'ясувати механізми передачі та вивчити ефективні заходи протидії його поширенню.