У США народилося цуценя з 5 лапками: відео і фото незвичного песика

У Каліфорнії народився бульдог із дуже незвичною аномалією. Спершу зоозахисники, у яких опинилося цуценя, думали, що у нього два хвостики.

Згодом спеціалісти встановили, що у малюка п'ята лапка. Цуценя іронічно назвали Шанель №5 і стали постити з нею тікток-відео.

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Цуценя із п'ятьма лапками

Зоозахисницька організація Norcal bully breed rescue, яка опікується цуценям, стала викладати із нею кумедні кадри. Малютка бульдог стала дуже популярною у мережі: одне з відео за лічені дні набрало 9 мільйонів переглядів.

На "зайвій кінцівці" видно маленьку стопу з трьома пальцями і трьома подушечками. Хто власники незвичного бульдога – невідомо. У зоозахисників він опинився з ветеринарної клініки. На жаль, там не знали його долі.

Ветеринар підтвердив, що у Шанель п'ять ніг. В одному з відео опікун пояснив, що невідомо, що лікарі робитимуть з ногою. Ймовірно, що вона залишиться, якщо не заважатиме розвитку. Зараз цуценя вже навчилося ходити, однак не спирається на п'яту кінцівку.



Цуценя вже навчилося ходити, однак на 5 лапу не ступає / Скриншот з відео

Шанеллю № 5 наразі опікується прийомний вихователь з Norcal Bully Breed Rescue. Далі їй шукатимуть люблячу родину.

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