Злий кролик "затероризував" американське місто

Агресивна тварина довгий час не випускала жінку з її машини, вкусила 13-річного хлопчика, а також напала ще на двох мешканців. Поліція затримала "терориста".

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