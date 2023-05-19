Злий кролик "затероризував" американське місто
Агресивна тварина довгий час не випускала жінку з її машини, вкусила 13-річного хлопчика, а також напала ще на двох мешканців. Поліція затримала "терориста".
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Один із мешканців розповів, що помітив чорного звірка біля свого будинку і вирішив зняти його на телефон. Спочатку кролик спробував втекти, але згодом раптово розвернувся і напав на чоловіка. Іншою постраждалою стала Рамона Растан.
Він раптово стрибнув і вкусив мене. Я просто не могла повірити, що кролик мене атакував,
— розповіла американка.
Після нападу злий кролик перестрибнув через огорожу подвір'я жінки, підбіг до машини її сусідки та довгий час не давав їй вийти. Коли вона нарешті змогла залишити автомобіль, тварина переслідувала її до самого порога.
Кролик-терорист / Фото UnSplash
Растан вирішила звернутися до поліції. Співробітники правоохоронних органів з'ясували, що раніше ця тварина напала і вкусила 13-річного хлопчика, який мешкає через дорогу від неї. Патрульні повідомили Растан, що цей кролик буквально "затероризував" мешканців міста.
Поліцейським вдалося зловити агресивну тварину. Вони відвезли його трохи далі від міста та випустили на волю. Після цього кролик більше не повертався до Перрі.
Як кролика "заарештували": дивіться відео