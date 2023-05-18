За його словами, ця епічна битва була найдовша і найінтенсивніша з усіх, що він бачив. Фотограф зробив унікальні кадри сутички між самцями ведмедів за право домінувати у шлюбний період.

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Жорстоку битву двох великих самців гризлі побачили на Алясці

Бред Джозефс відвідав національний парк та заповідник Лейк-Кларк, розташований на півдні Аляски у США, щоб поспостерігати за життям диких тварин. Йому пощастило стати свідком жорстокого бою між двома нерівними по силі гризлі. Один ведмідь був більшим і старшим за іншого, і обидва боролися за право домінувати під час шлюбного періоду.

Саме з травня до липня, у шлюбний період, великі самці проганяють дрібніших родичів. Але якщо гризлі мають приблизно однаковий розмір, то починається бійка за домінування.

Так, фотограф дикої природи зміг зробити унікальне відео однієї з таких сутичок. За словами Джозефса, бійка тривала майже 9 хвилин і це була найдовша і найінтенсивніша подібна бійка між гризлі з усіх, що він коли-небудь спостерігав.

На відео можна побачити, що бій почався в положенні на чотирьох лапах, після чого ведмеді стали на дві лапи і продовжили з'ясовувати, хто ж із них головний самець під час шлюбного періоду цих хижаків. Через деякий час, здавалося б, ведмеді втомилися, але потім зібралися з силами й продовжили бійку. Зрештою, один із ведмедів програв битву і відступив, схиливши голову на знак підпорядкування.

Як гризлі боролися за право домінування: дивіться відео

Зазначається, що гризлі, які стоять на чотирьох лапах, можуть мати зріст від 1 до 1,5 метрів, а коли стають на дві лапи, то їх зріст досягає 2,7 метра. При цьому самці ведмедів гризлі можуть важити до 400 кілограмі.