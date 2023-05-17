Зустріти Babakina anadoni в Південному Корнуоллі – насправді велика вдача, адже за весь час у Великій Британії його вдавалося віднайти лише тричі, цей став четвертим. Дослідники опублікували яскраві фото.

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На півдні Корнуоллу виявили веселкового слимака

За словами волонтери проєкту The Rock Pool Projec, Вікі Барлоу давно займається дослідженням кам'янистої морської місцевості, а тому вже заздалегідь знає, під яким із каменів на неї чекає щось дивовижне. І останнє дослідження – не виняток.

Так, Барлоу зазначає, що виявити веселкового морського слимака їй вдалося випадково. Під останнім досить масивним каменем, що поріс водоростями, її увагу привернуло щось яскраве і незвичайне.

Бабакін / Фото Daily Mail

Дослідниця зазначає, що нещодавно саме читала про голожаберних, а тому відразу ж зрозуміла, що перед нею не просто "барвиста крапля", а надзвичайно рідкісний веселковий морський слимак.

Бабакіна або Babakina anadoni, відомий своїм яскравим забарвленням. Як правило, представники цього виду зустрічаються біля берегів Іспанії, Португалії та Франції, проте вкрай рідко його можна зустріти й у водах Великої Британії. Вперше у британських водах його виявили у серпні 2022 року, відтоді було ще кілька спостережень дайверів та любителів снорклінгу.

Такий вигляд має веселковий бабакін / Фото Daily Mail

Дослідники зазначають, що деякий час вони просто спостерігали за його поведінкою: істота вставала дибки, щоб краще розглянути своє оточення, а також використовувала свою щупальцеподібну "церату" вздовж спини, щоб здаватися більше, якщо одна з рук дослідників опинялася надто близько.

Барлоу зазначає, що вони зробили кілька фото та відео веселкового морського слимака, а потім помістили його назад у скелястий басейн.

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