Дослідники кажуть, що ссавець Спайк отримує задоволення від ігор. Він один із трьох кому вдалося їх опанувати.

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З 1960-х років Військово-морські сили використовують ссавців морських левів у програмі для виявлення та відновлення мін у воді. Тварини мають спритність та гостре сенсорне сприйняття. Відтак вони можуть точно визначити міну, що зменшує ризики для людей водолазів.

Морський лев Спайк, який грає відеоігри / Фото U.S. Navy Photo​

На базі в Сан-Дієго є ссавець Спайк – морський лев-геймер. Серед трьох ссавців, які брали участь в експерименті по навчанню, саме Спайк навчився грати у відеоігри. Він зміг пройти тренінг з когнітивного збагачення, який розроблявся вченими ВМС на основі їхньої нової ігрової системи.

Ми побудували для них те, чого не робив ніхто інший. Ми навчили їх цього, і тепер просто насолоджуємося тим, як вони люблять відеоігри,

— заявив провідний дослідник Віншип.

Спайк зміг зрозуміти концепцію, як керувати курсором на екрані й просувати в дедалі складніших іграх. Це є першим задокументованим успіхом в тестуванні когнітивних здібностях морських левів за допомогою інтерфейсу.

Як Спайк грає: дивіться відео

Спочатку морські ссавці проходили тренування в грі з відстежування курсора, яка вимагала успішного маневрування синьою крапкою для зустрічі з чорним квадратом на екрані. В міру навчання вводилися складніші ітерації гри, пропонуючи необхідну варіативність для запобігання звикання, що є вирішальним аспектом для забезпечення ефективності довгострокових програм збагачення.

Організації тварин проти

Однак до програми ВМС США вже виникли питання в організації прав тварин PETA. Вони вважають, що використання дельфінів, морських левів та інших тварин в армії створює для них фізичні ризики, а також позбавляє їх природного способу життя. Віцепрезидентка організації РЕТА Кеті Гільєрмо каже, якщо ситуація занадто небезпечна для людини, то такою ж вона є і для тварин.

На закиди військові заявили, що для них добробут дельфінів і морських левів є в пріоритеті. Завдяки ветеринарній допомозі тварини у них живуть довше, ніж у природному середовищі.