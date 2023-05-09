У дослідженні сказано, що гібридизація – розмноження диких кішок із дикими або домашніми котами – є головною загрозою для цього виду. Також хвороби та втрата належного середовища проживання тварин, були визначені як інші ризики.

Попередні наукові дослідження продемонстрували, що шотландська дика кішка "функціонально вимерла".

Останнє дослідження стало кульмінацією проєкту Scottish Wildcat Action – спільних зусиль під керівництвом шотландської природоохоронної агенції NatureScot, який тривав з 2015 по 2020 рік. У серії нових звітів команда проєкту надала рекомендації щодо того, як спробувати врятувати цей вид.

Серед них: випуск диких котів, які виросли у неволі на волю, а також кастрація гібридних і диких котів та загальне покращення середовища існування тварин.

Дикий кіт / Фото Naturescot​

В рамках проєкту також було проведено дослідження в пріоритетних районах – місцях, де можна було б зосередити природоохоронну роботу.

Крім того, дослідники провели генетичні тести 529 диких шотландських котів, які наразі проживають у Шотландії, але жоден з них не набрав достатньо високих показників.

План відновлення видів

У проєкті, який фінансується Національним фондом спадщини лотереї, йдеться про те, що дикі кішки, гібриди диких котів і домашні коти вільно спаровувалися один з одним протягом багатьох поколінь з 1960-х років, створюючи ситуацію, яка називається гібридним роєм.

Кінцевою метою має бути створення популяції диких котів, яка не потребуватиме подальшого втручання людини, щоб забезпечити своє виживання,

– йдеться у повідомленні.

Минулого місяця Королівським зоологічним товариством Шотландії (RZSS) було схвалено ліцензію на випуск у національний парк Кернгормс шотландських диких котів, виведених у неволі.