Зниклого австралійця знайшли у череві крокодила

Кевіна Дармоді востаннє бачили в минулу суботу поблизу кемпінгу Kennedy Bend, розташованого у відомому ареалі гребінчастих крокодилів. Після двох днів пошуків поліція знешкодила двох великих крокодилів і всередині одного з них виявила людські рештки.

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65-річний Кевін Дармоді був добре знайомий жителям міста Кейп-Йорк на півночі штату Квінсленд і був досвідченим рибалкою. Його друзі не бачили сам напад, але чули його крики та гучний плескіт.