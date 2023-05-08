Зниклого австралійця знайшли у череві крокодила
Кевіна Дармоді востаннє бачили в минулу суботу поблизу кемпінгу Kennedy Bend, розташованого у відомому ареалі гребінчастих крокодилів. Після двох днів пошуків поліція знешкодила двох великих крокодилів і всередині одного з них виявила людські рештки.
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65-річний Кевін Дармоді був добре знайомий жителям міста Кейп-Йорк на півночі штату Квінсленд і був досвідченим рибалкою. Його друзі не бачили сам напад, але чули його крики та гучний плескіт.
Я кинувся туди, але нічого не знайшов, крім його капців на березі,
– розповів Джон Пейті, друг Дармоді.
На пошуки були відправлені водолази та рятувальні бригади, але операцію вирішили скасувати після затримання двох крокодилів завдовжки 4,1 та 2,8 метра. Виникли здогадки, що зниклий рибалка став саме їхньою жертвою. Потім у розпоротому череві однієї з рептилій виявили людські останки. Наразі проводиться впізнання.
Поліцейські припускають, що крокодил затягнув людину у воду, коли та вирішила поправити рибальські снасті.
Жертва крокодила Кевін Дармоді / Фото з фейсбуку чоловіка