Злой кролик "затерроризировал" американский город
Агрессивное животное долгое время не выпускало женщину из ее машины, укусило 13-летнего мальчика, а также напало еще на двух жителей. Полиция задержала "террориста".
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Один из жителей рассказал, что заметил черного зверька у своего дома и решил снять его на телефон. Сначала кролик попытался скрыться, но впоследствии внезапно развернулся и напал на мужчину. Другой пострадавшей стала Рамона Растан.
Он внезапно прыгнул и укусил меня. Я просто не могла поверить, что кролик меня атаковал,
– рассказала американка.
После нападения злой кролик перепрыгнул через ограждение двора женщины, подбежал к машине ее соседки и долго не давал ей выйти. Когда она наконец-то смогла оставить автомобиль, животное преследовало его до самого порога.
Кролик-террорист / Фото UnSplash
Растан решила обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что раньше это животное напало и укусило 13-летнего мальчика, который живет через дорогу от него. Патрульные сообщили Растану, что этот кролик буквально "затерроризировал" жителей города.
Полицейским удалось поймать агрессивное животное. Они отвезли его чуть дальше от города и выпустили на свободу. После этого кролик больше не возвращался в Перри.
Как кролика "арестовали": смотрите видео