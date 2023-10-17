У Блексбурзі, США, дівчина, на ім'я Естер, привернула увагу завдяки своїм навичкам навчати домашніх щурів захопливим трюкам. Примітно, що вона успішно навчила своїх щурів орієнтуватися в трубах і парканах, вправно водити візок і навіть брати участь у таких спортивних іграх, як баскетбол і волейбол.

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Під відданим наглядом Естер ці здібні пухнастики старанно тренуються та демонструють свої надзвичайні здібності.

Естер в соціальних мережах вражає своїх підписників щоденними демонстраціями здібностей своїх вихованців – від навчання своїх щурів мистецтву гри в боулінг до організації мініатюрного барбекю на задньому дворі.

Щурі грають баскетбол / Скриншот з відео

Її пухнасті компаньйони не тільки чудово змагаються з перешкодами, але й демонструють здатність діставати об'єкти за командою. Захопливі покази Естер талантів своїх вихованців продовжують захоплювати та надихати глядачів у всьому світі.

Дівчина навчає своїх підписників, як правильно тренувати тварин – щоб це було легко для власників і весело для щурів. Дівчина розповідає, як зацікавити пухнастиків і заохочувати їх до тренувань. За виконані трюки щури отримують ласощі, а навчання тварин проходить в ігровій формі.

Як дівчина тренує своїх щурів: дивіться відео

Алігатор прийшов у гості до будинку жінки рано-вранці

Жінка Люсія нещодавно вирішила посилити безпеку свого помешкання, встановивши камери відеоспостереження. Вона навіть не підозрювала, що побачене згодом шокує її. Так, одного разу до жінки в гості завітав величезний алігатор. Господиня будинку була не в захваті від візиту, оскільки він був дуже раннім.

Рано-вранці, близько 4:30, жінку повідомили про активність біля її дверей. Переполох викликав пильний пес, який відчув "зловмисника". На диво, небажаним гостем виявився алігатор. Жінка "відмовила" рептилії увійти, переконавшись, що вона пішла ні з чим. Ймовірно, алігатор був засмучений, адже ніхто не збирався його впускати всередину.