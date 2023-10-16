У випадку, який зафіксували камери спостереження, величезна істота випадково потрапляє у місцевий магазин, петляє повз полиць, заставленими плитками шоколаду. Користуючись нагодою, він стрімко хапає пачку жувальних ведмедиків у пащу, а потім поспішно втікає з місця події.

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Інцидент на заправці на острові Ванкувер став лише одним із частих випадків зіткнення з ведмедями в Британській Колумбії (Канада). На записі з камери відеоспостереження видно, як величезна тварина випадково забрела в магазин близько 06:30 ранку, пройшла повз стелажі з шоколадними батончиками, потім схопила в пащу упаковку жувальних ведмедиків за 70 центів і втекла, не заплативши.

Містер Ведмідь потім вийшов на стоянку і з'їв усе,

— сказав Джей, який у момент пограбування пив каву за прилавком.

За словами подружжя, ведмідь не виявляв жодної агресії, але зухвала крадіжка, вчинена волохатим злодюжкою, безсумнівно, справила на них враження.

Як ведмідь зайшов за ласощами: дивіться відео

Таких випадків почастішало

Інцидент на озері Ковіхан — лише один із частих випадків зіткнення з ведмедями по всій Британській Колумбії. За даними Служби охорони природи Британської Колумбії (COS), цього року відзначається велика кількість скарг на цих небезпечних тварин.

Лише в серпні до служби надійшло 5 963 звернення щодо чорних ведмедів, що майже вдвічі перевищує попередній максимум 2011 року — 2 366 звернень.

Лен Батлер, заступник начальника управління по роботі з провінціями, повідомив про кілька причин такого зростання. Зокрема, назвав посуху, яка вплинула на врожай ягід і природні джерела їжі.

Ведмеді увірвалися на пікнік та з'їли бургери з гриля туристів

Група друзів вирушила на природу, щоб приготувати м'ясо. Вони орендували будиночок у лісі, в який і заглянули два ведмеді. В один момент група пішла на балкон першого поверху, звідки і були зняті кадри.

На них видно, як ведмеді відкривають барбекю, перш ніж з'їсти бургери. Однак на цьому тварини не зупинилися – вони хотіли взяти від пікніка все, тому після ситних котлет відкрили кока-колу.