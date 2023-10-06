Ссавці світяться в ультрафіолеті набагато частіше, ніж вважалося раніше

Дослідники з Музею Західної Австралії провели революційне дослідження, проаналізувавши 125 видів, щоб оприлюднити дивовижне відкриття: усі ці види мають певний ступінь флуоресценції. Результати дослідження показують, що 107 зі 125 видів (86%) демонструють хутро, яке випромінює сяйво під впливом ультрафіолетового світла.

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Флуоресценція не обмежується нічними видами, а також спостерігається у денних тварин. Дослідження, яке вивчило 125 видів, що представляють усі 27 живих рядів ссавців і приблизно половину всіх живих сімейств ссавців, показало, що флуоресценція була не тільки поширеною, але й інтенсивнішою серед видів, активних вночі. Дивно, але денні тварини, такі як гірські зебри та білі ведмеді, також демонстрували ознаки флуоресценції.

Раніше вчені не припускали, що в багатьох ссавців світиться шкіра або хутро. Відомо, що тварини світяться під ультрафіолетом через те, що білки їхньої шерсті або шкіри поглинають випромінювання і випромінюють його у вигляді видимого світла,

– каже автор дослідження, куратор відділу ссавців Кенні Травуйон.

Він зазначає, абсолютно у всіх ссавців, зокрема й у людей, є флуоресцентні зуби, а у багатьох також і нігті. Наприклад, карликовий дельфін-спіннер став єдиною вивченою твариною, єдиною флуоресцентною частиною якої були зуби.

Раніше вже було відомо, що здатність до флуоресценції – світіння під ультрафіолетом – притаманна деяким ссавцям, зокрема качкодзьобу та вомбату. Нове дослідження показало, що світитися під ультрафіолетом можуть ссавці із 79 родин та 27 рядів. Серед тварин зі здатністю до флуоресценції – кіт, білий ведмідь, зебра, лисиця, леопард, сумчастий кріт, білбі, кажан.