Млекопитающие светятся в ультрафиолете гораздо чаще, чем считалось ранее

Исследователи из Музея Западной Австралии провели революционное исследование, проанализировав 125 видов, чтобы обнародовать удивительное открытие: все эти виды имеют определенную степень флуоресценции. Результаты исследования показывают, что 107 из 125 видов (86%) демонстрируют мех, излучающий сияние под воздействием ультрафиолетового света.

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Флуоресценция не ограничивается ночными видами, также наблюдается у дневных животных. Исследование, изучившее 125 видов, представляющих все 27 живых рядов млекопитающих и примерно половину всех живых семейств млекопитающих, показало, что флуоресценция была не только распространенной, но и более интенсивной среди видов, активных ночью. Удивительно, но дневные животные, такие как горные зебры и белые медведи, также показывали признаки флуоресценции.

Ранее учёные не предполагали, что у многих млекопитающих светится кожа или мех. Известно, что животные светятся под ультрафиолетом из-за того, что белки их шерсти или кожи поглощают излучение и излучают его в виде видимого света,

– говорит автор исследования, куратор отдела млекопитающих Кенни Травуйон.

Он отмечает, что абсолютно у всех млекопитающих, в том числе и у людей, есть флуоресцентные зубы, а у многих также и ногти. Например, карликовый дельфин-спиннер стал единственным изученным животным, единственной флуоресцентной частью которого были зубы.

Ранее уже было известно, что способность к флуоресценции – свечение под ультрафиолетом – присуща некоторым млекопитающим, в частности утконосу и вомбату. Новое исследование показало, что светиться под ультрафиолетом могут млекопитающие из 79 семей и 27 рядов. Среди животных с флуоресценцией – кот, белый медведь, зебра, лиса, леопард, сумчатый крот, билби, летучая мышь.