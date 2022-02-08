Справжній бандит: які неочікувані речі кіт крав у сусідів

Коли Кей МакКолл з чоловіком переїхала до нового будинку, на їх порозі опинився рудий кіт. Нові господарі швидко з ним потоваришували, не знаючи, які сюрпризи він приноситиме.

Кіт почав щодня ходити в гості до сімʼї МакКолл й приносив із собою іграшки, які не належали йому.

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Чоловік з дружиною хотіли повернути речі власникам, тому опублікували їх фото у спільноті для місцевих мешканців. Виявилося, що рудий кіт крав іграшки у сусідів.



Вкрадені речі / Фото Kay McCall​

Кей повернула усе власникам, а тоді вирішила знайти пухнастому сімʼю. Одна з сусідок, яку звали Інгрід Мойл, вирішила забрати рудого котика. Чотирилапого назвали Кайло – на честь одного зі своїх улюблених персонажів із "Зоряних війн".



Кайло в новому домі / Фото Ingrid Moyle

"Я стала справжньою фанаткою цього кота після того, як побачила пост Кей у фейсбук. Потім я дізналася, що попередні власники відмовилися від нього та вирішила забрати його до себе", – пригадала Інгрід Мойл.

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Зараз Кайло щасливо живе в новому домі. Аби котик не крав чужі речі, нова господарка поставила йому велику коробку з іграшками.

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