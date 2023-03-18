Чи правда, що кішки забирають хвороби господаря

Звісно, вчені зацікавились цим стійким переконанням і захотіли перевірити, чи справді коти здатні лікувати? То чи правда, що коти відчувають хворе місце у господаря – читайте далі.

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Менше стресу – міцніше серце

Статистика, зібрана з урахуванням певних станів у людей, які мають та не мають домашніх тварин, показує, що власники котів рідше звертаються по медичну допомогу, мають менше проблем зі сном і не так часто потребують ліків проти хвороб серцево-судинної системи.

Зокрема, вчені Університету Міннесоти підрахували, що кішки можуть знижувати ризик серцевого нападу на 40%. Все завдяки тому, що вони під час спілкування знижують рівень стресу у своїх господарів, а також асоційований з ним підвищений артеріальний тиск.

Інше дослідження показало, що з усіх хатніх тварин саме коти справляють найбільший антистресовий вплив. Люди, які не мають маленького компаньйона, найбільше страждають.

Цілюще мурчання

Любителі котів однією з найбільш чудових рис пухнастиків називають їхню здатність муркати. Цей звук не схожий ні на що і досі невідомо достеменно, як саме коти його видають, але певні дослідження показують – він не тільки приємний, але й цілющий.



Чи правда, що кішки забирають хвороби господаря / Фото UnSplash

Весь секрет полягає у частотах, на яких звучить мурчання – між 25 та 140 Гц. Такий звук дещо пришвидшує загоєння тканин та зростання кісток, полегшує біль, здатний зменшувати набряки та сприяє відновленню м'язів та сухожиль, рухливості суглобів і навіть допомагає боротись із задишкою.

Тривалість життя

Люди, які тримають у будинку кішок, на 10 років живуть довше за тих, у кого їх немає. У власників цих вихованців показники артеріального тиску набагато кращі, і рівень холестерину часто буває в нормі.

Вся річ у тому, що відчуття самотності називають одним з головних чинників, які скорочують тривалість життя. І тут теж на допомогу приходять коти, які суттєво знижують ризик розвитку депресій та психологічних розладів.

Як кішка відчуває хворобливе місце у господаря

Кішки не мають жодних надприродних здібностей, завдяки яким можуть відчувати недуги своїх господарів. Тварина лягає на людину, тому що у неї підвищується температура тіла під час лихоманки, а коти люблять теплі місця.

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Забиті місця та біль у спині теж є теплими місцями, які кішки можуть використовувати як грілку. Якщо у тварини з людиною міцний зв'язок, вона знає, яка температура тіла у його господаря і який природний запах. Коли людина застуджена або має якусь недугу, її температура та запах змінюються. Кішка хоч і не розуміє, що в цей момент відчуває людина, але знає, що щось змінилося.

Тож домашній вихованець не відчуває недугу свого господаря, він може відчувати лише зміни, які з ним пов'язані.

Яку породу обрати?

Насправді все більшою мірою залежить не від породи тварини, а від її характеру. Але, наприклад, регдоли, мейн-куни, абісінські чи бірманські коти, сфінкси та сіамці вважаються найбільш контактними муркотунами. Вони з більшою охотою взаємодіятимуть із вами.

Які породи котів обрати, щоб позбутися хвороб та стресу​ / Фото UnSplash

Також пухнастий кіт може бути більш приємним на дотик, а саме під час погладжування шовковистої котячої шубки ми і позбуваємось стресу. Отже, перси, балінези, нібелунги, сибірці чи норвезькі лісові коти, а також плюшеві британці та шотландці мають тут очевидну першість.