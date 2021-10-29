Хотіли вірити, що це насправді іграшка: чоловіки врятували кошеня зі сміттєвого бака

Кожної робочої зміни Вільям Монтеро та Джон Кейс спустошують баки до сміттєвозу. Проте одного разу їх зупинив писк, що лунав з мішка.

Вільям Монтеро та Джон Кейс вирішили знайти джерело звуку. Для цього вони почали розв'язувати мішок зі сміттям та обережно все звідти витягати.

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Чоловіки зізналися, що до останнього сподівалися, що звук видавала дитяча іграшка. Проте замість цього виявили маленьке руде кошеня.

Крихітка постійно та голосно нявкала, тому Вільям швидко витяг його з мішка, витер бруд з очей, відліпив від нього сміття та взяв на руки. Кошеня міцно вчепилося у свого рятівника й всього боялося.



Кошеня з Вільямом / Фото William Montero​

Тоді напарник перевірив решту мішків для сміття, аби переконатися, що жодних тварин там немає. Крім вже знайденого рудого чотирилапого друга, більше нікого не виявили.



Знайдене кошеня / Фото William Montero

Кошеня посадили в коробку, проте воно боялося замкненого простору й відмовлялося там бути. Крихітка постійно намагалася забратися на руки до Вільяма й не хотіла його відпускати.



Кошеня з Вільямом Монтеро та Джоном Кейсом / Фото William Montero

Проте напарникам потрібно було рухатися маршрутом далі, але кошеня, якого вони назвали Хоуп, потребувало огляду ветеринара. Тому чоловіки вирішили зателефонували начальнику та пояснили ситуацію. Керівник одразу приїхав до них, забрав кошеня та відвіз до ветеринара.

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Виявилося, що у Хоупа була інфекція очей та дихальних шляхів. Проте медики змогли йому допомогти. Самі рятувальники не забули про крихітку, а відвідували та приносили іграшки. Згодом кіт відправився на перетримку в сім'ю, яка продовжила його лікування.