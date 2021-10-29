Уильям Монтеро и Джон Кейс решили обнаружить источник звука. Для этого они начали развязывать мешок с мусором и осторожно все оттуда вытаскивать.

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Мужчины признались, что до последнего надеялись, что звук издавала детская игрушка. Однако вместо этого обнаружили маленького рыжего котенка.

Кроха постоянно и громко мяукала, поэтому Уильям быстро вытащил его из мешка, вытер грязь из глаз, отлепил от него мусор и взял на руки. Котенок крепко вцепился в своего спасителя и всего боялся.



Котенок с Уильямом / Фото William Montero

Тогда напарник проверил остальные мусорные мешки, чтобы убедиться, что никаких животных там нет. Кроме уже найденного рыжего четырехлапого друга, больше никого не обнаружили.



Найденный котенок / Фото William Montero

Котенка посадили в коробку, однако он боялся замкнутого пространства и отказывался там быть. Кроха постоянно пыталась забраться на руки к Уильяму и не хотела его отпускать.



Котенок с Уильямом Монтеро и Джоном Кейсом / Фото William Montero

Однако напарникам нужно было двигаться по маршруту дальше, но котёнок, которого они назвали Хоуп, нуждался в осмотре ветеринара. Поэтому мужчины решили позвонить начальнику и объяснили ситуацию. Руководитель сразу приехал к ним, забрал котенка и отвез к ветеринару.

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Оказалось, что у Хоупа была инфекция глаз и дыхательных путей. Однако медики смогли ему помочь. Сами спасатели не забыли о крохе, а посещали и приносили игрушки. Впоследствии кот отправился на передержку в семью, что продолжила его лечение.