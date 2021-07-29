Сплять, як люди: милі й кумедні фото котиків, які вміють відпочивати правильно

29 липня 2021 , 22:10
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Джерело:

Boredpanda

Часто майбутні власники котиків твердо кажуть, що тварина в жодному разі не буде спати в ліжку. І так само часто вони порушують свою обіцянку й улюбленці починають нахабніти вже в перший день у новому домі.

Якщо у вас є котик, то вам добре відомо, що ця невелика тварина може зайняти широке двоспальне ліжко. Й зробити це так, що місця вам зовсім не залишиться. Пропонуємо подивитися кумедні фото котів, які вміють розслаблятися в тепленькому ліжечку.

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Ідеальне ліжко для кішки


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Киця заховалася


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Коли понеділок, а тобі нікуди не потрібно


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Так викладачка проводить онлайн-заняття


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Цей кіт якось неправильно використовує ковдру


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Чудовий сон


Фото Reddit

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Ці котики виглядають ідеально


Фото Reddit

Коли вмієш відпочивати на повну


Фото Reddit

Спить як людина


Фото Reddit

Кумедно Кіт написав матеріал на сайт про комп'ютерні ігри

Солодких снів!


Фото Reddit
Автор: Аліна Рудченко