"Співає" цілий день: особливості життя з хаскі показали в курйозному відео

Хаскі – особливі собаки, що потребують значних фізичних навантажень та багато уваги. А якщо хаскі нудьгує, то може "веселити" вас своїми співами, як це робить хвостатий герой відео.

Пронизливий голос цього песика запам'ятають усі, хто хоч раз його почує. Собака на відео справді насолоджується своїм голосом та радіє зі змоги творчо проявити себе.

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Пес має талант

Просто послухайте його,

– сказав власник собаки.

Голос песика переливається різними тональностями, він справді "співає", а не просто виє. Втім, цікаво, чи довго можна витримати, живучи в будинку із таким співочим собакою.

У коментарях власники таких собак додають, що майже всі хаскі полюбляють вити. Тим, хто обрав для себе цю породу, доведеться звикнути до таких голосних завивань песика.

Хаскі – їздові собаки, що вимагають серйозних фізичних навантажень, дресирування та тривалих прогулянок. Якщо ви не впевнені у власних силах – не заводьте собаку породи хаскі.

Відео стало вірусним та зібрало понад 800 тисяч переглядів.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.