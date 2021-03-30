Співачка Пінк врятувала цуценя: як виглядає її новий улюбленець – фото

Джерело:твітер P!nk
Популярна співачка поділилася фотографіями свого нового цуценяти в твітері. Цікаво, що малюка не придбали, а всиновили.
41-річна співачка опублікувала у соціальній мережі фото своїх дітей: 9-річної доньки Уіллоу та 4-річного сина Джеймсона. Діти тримали на руках миле цуценя.
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Малюка назвали досить непростим прізвиськом Habañero Mountain Guy Kadashi Hart.
У своїй публікації зірка відзначила організацію з порятунку тварин із Лос-Анджелесу. Очевидно, що цуценя було врятоване саме фондом Labelle.Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.
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Пінк полюбляє тварин, у її будинку вже близько 2 років також мешкає пес на прізвисько Неш. Про це співачка раніше повідомила в інстаграмі.