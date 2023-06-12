Знімком сойки-пересмішниці поділилися у пресслужбі заповідника. Птаха спіймала фотопастка.

Читайте також У морі на Одещині врятували косулю, яка пливла на невеликому острові з рослин Що відомо про сойку На опублікованих фото видно, як птаха вийшла прогулятися вечірнім заповідником. Сойка-пересмішниця граційно розправляє свої крила. Ось декілька найцікавіших фактів про цього птаха: Сойка – це птах із сім'ї воронових, що утворює окремий вид. Її головна особливість – це святкове оперення.

це птах із сім'ї воронових, що утворює окремий вид. Її головна особливість – це святкове оперення. Ці пернаті здатні імітувати різні звуки. Звідси друга назва – сойка-пересмішниця.

сойка-пересмішниця. Крім того, зафіксовані випадки, коли птах наслідував людину, повторюючи деякі слова.

Сойки – дуже кмітливі птахи. Вони можуть робити запаси їжі. Наприклад, в осінні місяці один птах здатний відкласти на "чорний день" понад 3 кілограми жолудів.

дуже кмітливі птахи. Вони можуть робити запаси їжі. Наприклад, в осінні місяці один птах здатний відкласти на "чорний день" понад 3 кілограми жолудів. Пересмішниці – всеїдні. Вживають як насіння злаків, горіхів, так і комах, ящірок, яйця інших птахів, равликів або навіть молюсків.

Зазвичай сойки будують гніздо на бічній гілці чи розвилці гілок, і навіть на чагарниках.

Цікаво, що у дикій природі сойки живуть близько 7 років. У сприятливих кліматичних умовах та за хорошої кормової бази деякі птахи доживали до 16 років.

Сойку-пересмішницю помітили у Чорнобилі / Кадр з фотопасток "Полісся – дика природа без кордонів"

У Чорнобилі показали оленів і лосів

У Чорнобильському заповіднику показали фотографії лосей і оленів. Для парнокопитних заповідник – це рай для розмноження.

Експерти кажуть, що для травоїдних тваринам цей заповідник став чудовим місцем для розмноження. Про це свідчать часті зустрічі з оленями й лосями не тільки в лісових масивах зони відчуження, а й неподалік ЧАЕС чи на порослих чагарниками й деревами вулицях Прип'яті.