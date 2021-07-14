Сотні кіз на Гаваях: як та чому влада роздає тварин

У штаті Гаваї, що в США, влада оголосила про лотерею для місцевих мешканців. Переможці отримають кілька десятків кіз з місцевого заповідника.

Лотерею оголосило Міністерство земельних і природних ресурсів штату. Заявки приймають до 21 липня. Навіть створили спеціальні умови для участі.

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На Гаваях людям роздаватимуть кіз: як це можливо

Місцевий заповідник Pu'uhonua o Hhonaunau National Historical Park, що на західному березі острова Гаваї, відіграє важливе значення для регіону та людей. Влада розповіла, що останнім часом там розвелося дуже багато кіз.

Настільки багато, що вони можуть шкодити природі національного парку. Тому влада вирішила роздати тварин людям. Однак для цього вони організували спеціальну акцію.



На Гаваях переможці лотереї зможуть отримати кіз / Фото Pexels

Охочі візьмуть участь в лотереї

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

До 21 липня люди можуть надсилати заявки для участі в лотереї. У ній можна вказати кількість кіз, яку ви хочете отримати. Однак людям заборонили обирати конкретних тварин.

Переможців лотереї оберуть випадково й оголосять уже 28 липня. Їх оприлюднять в мережі.

Департамент розподілить від 20 до 50 кіз на кожного переможця. Передбачають, що з парку вивезуть щонайменше 700 кіз,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, 11 серпня парк закриють, щоб переможці лотереї змогли вивести тварин додому.

Однак є вимога – взяти участь в акції зможуть тільки ті, хто має критий фургон. Він має бути призначений для перевезення коней чи інших тварин та мати заввишки не менш як 4,9 метра. Все для того, щоб кози дорогою не втекли.



Отримати кіз зможуть тільки ті, хто матиме фургон для перевезення / Фото Pexels

Для того, щоб отримати детальну інформацію в парку навіть оприлюднили номер телефону для довідок.

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