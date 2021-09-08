Собаку зі "злою посмішкою" ніхто не хотів забирати з притулку: хто врятував тварину

Працівники притулку довго не могли знайти сім'ю для чихуахуа, адже через характерний прикус він усім здавався "злим". Хто забрав собаку – читайте у матеріалі.

Жінка віднесла в притулок чихуахуа, яке підібрала на вулиці й назвала Пейдей. Собаці було важко прижитися у новій сім'ї й здавалося, що він постійно нещасливий. Крім того, через характерний прикус на його мордочці завжди був "злий вираз".

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У притулку Пейдей також не сподобалося. Він не був енергійним та грайливим, адже постійно всього боявся. Його лякали будь-які нові люди та ситуації.

Працівники намагалися знайти собаці родину, але ніхто ним не цікавився. Тоді у притулку вирішили купити для Пейдей рекламу в ефірі відомого телеканалу Fox News. Так сподівалися знайти професіонала, якого не збентежить проблемна поведінка чихуахуа, впорається з дресуванням та допоможе тварині адаптуватися.



Чихуахуа Пейдей / Фото Wisconsin Humane Society

Через декілька хвилин після того, як портрет чихуахуа з його "злою" посмішкою показали в ефірі, до притулку подзвонили. Чоловік, якого звали Дуайт повідомив, що це його собака, яка вважалася зниклою. Два роки тому він подарував чихуахуа 10-річній доньці, але під час прогулянки пес зірвався та втік.

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Сім'я не хотіла чекати й негайно виїхала в притулок за втраченим улюбленцем. Коли Пейдей побачив, хто його забирає, він одразу змінився й став надзвичайно радісним.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Дивіться відео зустрічі собаки з втраченою сім'єю: