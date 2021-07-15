Назвали красунею: миле відео із реакцією собаки стало вірусним в мережі

Відео із милим цуценям на прізвисько Хані підкорює серця мільйонів глядачів. Тільки погляньте на реакцію цієї стаффордширської тер'єрки, коли її назвали красунею.

Власниця собаки, жінка на ім'я Сара, зняла на відео момент розмови зі свою улюбленицею. Сара розповідає собаці, що вона "найкрасивіша дівчинка у всьому світі".

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А цуценя Хані мило реагує на такі компліменти. Собака уважно слухає, скавчить і ніби погоджується зі словами своєї людини.

Миле відео швидко стало вірусним у тіктоці. Його вже переглянули понад 41 мільйон користувачів.

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Подивіться його і ви

Також Хані має власний інстаграм, де публікують чудові фото собаки. В інстаграмі на неї підписані понад 7 тисяч людей.