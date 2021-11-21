Собаки "з'їли" домашню роботу братів: відео злочину

Двоє хлопців залишилися без домашнього завдання через чотирилапих друзів. Усе через те, що собаки вирішили поласувати їх зошитами.

Поки брати з Філіппін спали, двоє собак вирішили знищити їх зошити з домашнім завданням. На ранок хлопці виявили – обслинені клаптики паперу.

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Хаскі, якого звати Сем, увійшов до кімнати в момент, коли брати вже заснули. Тим часом мопс Мер чекав на чотирилапого друга у кімнаті. Спочатку великий собака обійшов кімнату, а потім рушив до зошитів братів, що лежали на столі.

Хлопці намагалися вберегти аркуші, поклавши на них джойстик від Playstation, але це не зупинило хаскі. Пес вхопив один зошит за край і звалив усе на підлогу. Тільки тоді до нього приєднався мопс. Разом вони гризли, роздирали та виривали сторінки домашнього завдання.

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Попри галас, брати міцно спали й не реагували на собак. Під ранок мопс повернувся до господарів, а хаскі сховався в кутку кімнати. Брати не одразу зрозуміли, що сталося, а тільки збирали залишки своїх завдань.

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