Пока братья с Филиппин спали, две собаки решили уничтожить их тетради с домашним заданием. К утру ребята обнаружили – обслюненные клочки бумаги.

Важно Как собак учат помогать детям и взрослым: развитие канистеропии в Украине

Хаски, по имени Сэм, вошел в комнату в момент, когда братья уже заснули. Тем временем мопс Мэр ждал четырехлапого друга в комнате. Сначала большая собака обошла комнату, а затем направилась к тетрадям братьев, что лежали на столе.

Ребята пытались уберечь листы, положив на них джойстик от Playstation, но это не остановило хаски. Пес схватил одну тетрадь за край и свалил все на пол. Только тогда к нему присоединился мопс. Вместе они грызли, раздирали и вырывали страницы домашнего задания.

Интересно В США пушистый песик помогает детям преодолеть страх уколов: милое видео

Несмотря на шум, братья крепко спали и не реагировали на собак. Под утро мопс вернулся к хозяевам, а хаски скрылся в углу комнаты. Братья не сразу поняли, что произошло, а только собирали остатки своих заданий.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того, чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.

Смотрите видео: как собаки испортили домашнее задание