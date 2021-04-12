Чи можуть собаки ревнувати господарів: вчені дали цікаву відповідь – відео

Науковці довели, що собаки справді здатні ревнувати, коли хазяїн взаємодіє з іншою собакою. Тварини навіть можуть відчувати ревність, коли просто уявляють, що господарі граються з іншим псом.

Дослідження провели науковці Оклендського університету, Нова Зеландія. Вчені помітили, що собаки проявляють ревниву поведінку, коли хазяїн приділяє увагу потенційному супернику.

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Але собаки здатні не тільки на прості ревнощі. Ці тварини навіть можуть уявляти, як господар взаємодіє з іншим псом – і це теж викликає напади ревнощів.



Собаки можуть ревнувати господарів навіть через власну фантазію / Фото Unsplash

Ми хотіли вивчити це поведінку послідовніше, щоб визначити, чи можуть собаки, як люди, подумки представляти ситуацію, що викликає ревнощі, – розповідає провідна дослідниця Амалія Бастос.

Дослідження підтвердило припущення, що у собак є певне самоусвідомлення, яке рідко трапляється у тварин.

Як проводили експеримент

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У ньому взяли участь 18 собак. Їх господарі починали гладити реалістичний манекен пса. Усі собаки виявляли збудження та агресію. Натомість коли господарі гладили флісовий мішок, який аж ніяк не нагадував пса, собаки поводилися спокійно.

Подивіться відео про експеримент із собаками:

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Далі експериментатори поставили перегородку, і собаки не бачили, кого гладить хазяїн. Тварини могли тільки уявити, що відбувається за нею.

Після того, як з'явилася перегородка, собаки почали виявляти ще більше збудження. Це свідчить про те, що чотирилапі вміють ревнувати, уявляючи те, як господар гладить іншого пса.