Собаки чи переїзд у новий дім: чого найбільше бояться коти

Усі власники чотирилапих улюбленців зіштовхуються зі страхами тварин. Про те, що найсильніше лякає кішок, читайте далі.

Хоча кішки – хижаки й часто виявляють неабияку хоробрість, є чимало речей, які лякають пухнастиків до нестями. Деякі страхи просто пояснити, інші ж є несподіваними для власників.

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Що лякає котів

Нові люди

Часто при зустрічі з новими людьми котики тікають або ховаються. Не потрібно змушувати їх комунікувати силою – нехай улюбленець звикне до нової людини.



Нові люди можуть неабияк налякати кота / Фото Unsplash

Поява нових членів родини

Коли у вашому домі з'являється малюк або навіть інший улюбленець, коту потрібно дати час. Для тварини це стрес, і новий мешканець може лякати його своєю непередбачуваною поведінкою, голосними звуками, бажанням познайомитися тощо.

Гучна побутова техніка

Ваш котик може боятися порохотяга, пральної машини, фена тощо. Не змушуйте його зустрічатися із лячними предметами "ніс до носа".

Поїздка до ветеринара

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин.які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Зміна місця, страшні запахи, неприємні процедури – усе це змушує вашого кота нервувати.

Переїзд

Незнайоме місце лякає кота, йому потрібно чимало часу, щоб звикнути й помітити його своїм запахом. Якщо вам потрібно поїхати на деякий час, краще залишати котів удома, а ваші рідні чи знайомі нехай приходять до них. Будь-який переїзд є дуже стресовим для котика.



У незнайомому місці кіт відчуває страх / Фото Unsplash

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Як допомогти улюбленцю

Не потрібно силою змушувати кота комунікувати із гостями, наближатися до страшного предмета тощо.

Однак можна поступово розвивати соціальні навички кішки. Якщо вона боїться гостей, запросіть одну людину, яка буде спокійно розмовляти із твариною, пригостить її смачненьким і спробує із нею погратися.

Якщо вона боїться гостей, запросіть одну людину, яка буде спокійно розмовляти із твариною, пригостить її смачненьким і спробує із нею погратися. Зробіть комфортне місце для кота, де він може заховатися від того, що його лякає. Це знизить рівень стресу й напруги.

де він може заховатися від того, що його лякає. Це знизить рівень стресу й напруги. Якщо у вашому домі з'являється дитина або інший улюбленець, знайомте їх з котом поступово. Спершу покладіть річ із запахом нового члена родини біля лежанки кота, щоб він звикав до запаху. І тільки після цього можна поступово переходити до реального знайомства.



Не змушуйте кота комунікувати з людьми або предметами, яких він боїться / Фото Unsplash