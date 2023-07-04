Як собаки з Білорусі перейшли на сторону добра
Нині Куля та Гільза, як їх назвали українські воїни, стоять на сторожі державного кордону України разом з нашими прикордонниками. Миле відео з Кулею та Гільзою на службі показали у Державній прикордонній службі України.
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Куля та Гільза змінили білоруське громадянство на українське. Хвостаті прийшли до прикордонників з Білорусі лісом і тепер допомагають їм боронити кордони,
– прокоментували у ДПСУ опубліковані кадри.
На відео український прикордонник гладить двох собак, які лащаться до нього.
Він каже, що це їхні маленькі друзі, які пліч-о-пліч несуть службу на державному кордоні України.
Шайба знайшовся
Упродовж кількох тижнів усі українці переживали за долю кота захисника ЗСУ Олександра Ляшука. Пухнастик з іменем Шайба, який став героєм мережі, зник. На щастя, його вдалося знайти. Військовий поділився цікавою історією пригод пухнастика.
Герой-коханець став розвідником, пройшовши чималу дистанцію. Знайшов кішечок і чілив з ними на іншій позиції військових.