Про це військовий розповів у своєму інстаграмі. Ба більше, він ще й поділився цікавою історією пригод пухнастика. Повірте, вона вартує екранізації на Netflix.

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Кіт "чілив" на іншій позиції

Поки вся країна шукала Шайбіка, цей герой-коханець став розвідником, пройшовши чималу дистанцію. Знайшов кішечок і чілив з ними на іншій позиції військових,

– каже Олександр.

За його словами, побратими й зателефонували йому, коли побачили оголошення про зниклого коцура. Після цього Шайбу повернули господарю. Олександр зауважив, що від обіцяної винагороди захисники відмовилися. Але він її таки перерахував, адже ці гроші підуть на перемогу України.

Він подякував військовим, що "повернули мою дитинку в сім'ю". Також висловив вдячність кожному та кожній, хто переживав за Шайбіка та підтримував Сашка.

Ціную кожного із вас, вашу любов та підтримку. Ви неймовірні,

– додав він.

Військовий зауважив, що повезе Шайбу до ветеринара, щоб той оглянув здоров'я малого розбійника. Наш захисник уже одягнув на пухнастика ошийник з іншим AirTag. Також Сашко шукатиме інший трекер, щоб відстежувати пересування цього чарівного чотирилапого.

У мережі дуже тішаться, що Шайбу вдалося повернути додому. Підписники Сашка засипали його коментарями. Ось лиш деякі з них: