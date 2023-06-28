Котик зник в Одеській області. Тим, хто знайде тваринку, обіцяють грошову винагороду у розмірі 20 000 гривень. Про це інформує 24 Канал.

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Зник котик Шайба

Як повідомив український військовий, Шайба зник 14 днів тому. Оскільки чоловік служить, він не може вказати точне місце, де зникла тваринка. Однак це сталося в Одеській області.

Він для мене, як моя дитинка, це розбиває моє серце. До цього він міг пропадати максимум на пів дня, і завжди повертався до мене, тому це вперше таке. Коли він зник, він був без ошийника та розгрузки, абсолютно як звичайний котик,

– розповів чоловік.



Шайба зник в Одеській області / фото із соцмереж

Військовий додав, що тим, хто знайде котика, буде грошова винагорода у розмірі 20 000 гривень.

Важливо! Якщо ви побачите Шайбу – пишіть його хазяїну у соцмережі.



Як виглядає котик Шайба / фото із соцмереж



Шайба – зірка соцмереж / фото із соцмереж

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