Тож чоловік з Херсонщини, у якого ворожа ракета спершу відібрала дружину та 5-річну донечку, а окупанти згодом – рідний дім, три дні пішки з собакою йшов до Одеси. У цей час в його кишені були лише 300 гривень – на корм другові та воду.

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Про любов, відданість, горе, зламане життя та надію

Про зворушливу історію розповіла керівниця громадської організації "Закон природи" Яна Тітаренко після того, як до неї звернулися волонтерки з громадської організації "Десяте квітня".

Дівчата саме чергували на вокзалі та допомагали переселенцям. Вони зателефонували та попросили корм і намордник для німецької вівчарки, яка прибула з Херсону. Тож Яна не запитувала подробиць, а одразу відправилася у Центр адопції, звідки передала всі необхідні речі, а також "додала щось від нас для собаки, те, чого не просили".

І лише наступного дня від психологині Таяни Товстиги дізналася про історію чоловіка з вівчаркою, якою поділилася на своїй фейсбук-сторінці. Вона не назвала ані імен, ані конкретного місця, звідки вирушив чоловік.

Я не знаю, про що цей допис: про любов, відданість, горе, зламане життя, надію – кожен знайде в ньому щось своє, але не написати я не можу. Тут не буде імен, лише історія одного хлопця,

– написала Яна Тітаренко.

Три дні йшов до Одеси

Керівниця громадської організації "Закон природи" Яна Тітаренко розповіла, що після прильоту ракети, яка обірвала життя найрідніших людей, попри руйнацію будинку чоловік залишався вдома. Лише після того, коли внаслідок екоциду піднялася вода і "громадяни російської федерації остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий", він вирішив евакуюватися з небезпечного району.

Ви напевно хочете запитати чому він не купив намордника, або не попросив, або ще щось. Так, він не купив і не попросив, бо просто не мав на це моральних сил. Не сівши в автобус він просто пішов… Він йшов три дні, маючи лише 300 гривень на корм для собаки і воду,

– написала Яна Тітаренко.

Уже в Одесі волонтерки допомогли знайти йому квартиру та почали відновлювати документи. Окрім того, повністю закрили його базові потреби, а також потреби собаки.

"Зараз вони з собакою багато сплять, а на питання "як справи", він відповів: "собака почала їсти"", – підсумувала керівниця ГО "Закон природи".