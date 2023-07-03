За це житомиряни навіть почали називати його котом-пранкером. Втім, "невловного" все ж вдалося впіймати. Як це було, розповідаємо далі.

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Як починалася історія

У червні у соцмережах та житомирських Telegram-каналах почали публікувати фото та відео котів, які сиділи високо на фасадній вивісці одного з магазинів Житомира. Найчастіше там помічали рудого кота, який гуляв вивіскою, спав на ній, а, прокинувшись, голосно кричав, привертаючи увагу перехожих.

Ще минулого року ми кілька разів викликали і рятувальників, і платну вишку з "люлькою", щоб зняти кота, але як тільки вони приїжджали і підіймали цю "люльку", кіт тікав. Те ж саме було, коли ми з дівчатами підіймалися нагору – поки ми йшли туди, кіт теж одразу тікав,

– розповіла керівниця магазину Світлана.

Все ж одного разу "пранкера" зловили. Жінка, яка представилася власницею, забрала його додому. Та невдовзі він повернувся. Тоді рудого ловили ледь не всім містом. Випадкові перехожі залазили на вивіску та намагалися спіймати тварину. Його виманювали їжею. Та він постійно тікав.

Одного разу кота зняли з вивіски, але він згодом повернувся / Фото скрин з відео telegram-каналу "Новини Житомира | pzhytomyr"

"Операція зловити невловного"

Врешті обох котів – і чорного, і сірого – зловили. Людина, якій вдалося це зробити – місцева зоозахисниця Людмила Охотнікова. Людмила розповіла, що історія про "кота з вивіски магазину" вже давно, з її слів, "розривала" зооволонтерські чати. Найдовше пручався рудий.

У вівторок, 27 червня, я поїхала ставити котоловку для рудого. Я взяла сіточку і намастила паучами – вологим котячим кормом. Мабуть, він був дуже голодний, бо відреагував на них і почав просити у мене їжу. Він потягнувся, щоб з'їсти, я його схопила за шкірки і затягла всередину та запхнула в котоловку,

– розповіла зоозахисниця.

Зараз кіт на спостереженні у ветеринара. Він набирається сил, оскільки виглядає виснаженим. Далі, каже жінка, рудому шукатимуть нову родину – охочих уже чимало.