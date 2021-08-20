Собака захистив власників від гігантського ведмедя: вражаюче відео

11-річний золотистий ретривер на прізвисько Претті не злякався аляскинського бурого ведмедя. Пес гавкав та нападав на звіра, поки той не утік.

Пізно ввечері собака відпочивав на подвір'ї будинку своїх власників на Алясці. На кадрах видно, що пес раптово помітив небезпеку.

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Сміливий пес почав гавкати на ведмедя, який проник у двір. Спершу аляскинський бурий ведмідь просто обнюхував територію, а потім підійшов до собаки впритул.

Претті не тікала, а мужньо відстоювала свою територію, гавкаючи та нападаючи на ведмедя. На щастя, усе обійшлося й собака не постраждала. Хижак розвернувся й пішов геть.

Наприкінці відео чути стривожений голос власниці собаки, яка вийшли на шум.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Ретривер відігнав ведмедя: епічне відео