Пізно ввечері собака відпочивав на подвір'ї будинку своїх власників на Алясці. На кадрах видно, що пес раптово помітив небезпеку.
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Сміливий пес почав гавкати на ведмедя, який проник у двір. Спершу аляскинський бурий ведмідь просто обнюхував територію, а потім підійшов до собаки впритул.
Претті не тікала, а мужньо відстоювала свою територію, гавкаючи та нападаючи на ведмедя. На щастя, усе обійшлося й собака не постраждала. Хижак розвернувся й пішов геть.
Наприкінці відео чути стривожений голос власниці собаки, яка вийшли на шум.
Ретривер відігнав ведмедя: епічне відео