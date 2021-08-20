Пізно ввечері собака відпочивав на подвір'ї будинку своїх власників на Алясці. На кадрах видно, що пес раптово помітив небезпеку.

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Сміливий пес почав гавкати на ведмедя, який проник у двір. Спершу аляскинський бурий ведмідь просто обнюхував територію, а потім підійшов до собаки впритул.

Претті не тікала, а мужньо відстоювала свою територію, гавкаючи та нападаючи на ведмедя. На щастя, усе обійшлося й собака не постраждала. Хижак розвернувся й пішов геть.

Наприкінці відео чути стривожений голос власниці собаки, яка вийшли на шум.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Ретривер відігнав ведмедя: епічне відео