Поздно вечером собака отдыхала во дворе дома своих владельцев на Аляске. На кадрах видно, что пес внезапно заметил опасность.

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Смелый пес начал лаять на медведя, проникшего во двор. Сначала аляскинский бурый медведь просто обнюхивал территорию, а потом подошел к собаке вплотную.

Претти не убегала, а мужественно отстаивала свою территорию, лая и нападая на медведя. К счастью, все обошлось и собака не пострадала. Хищник развернулся и ушел.

В конце видео слышать встревоженный голос хозяйки собаки, которая вышли на шум.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.