Собака вперше пробує манго: кумедне відео

Деякі песики обожнюють фрукти та овочі, інші ж не хочуть навіть думати про рослинну їжу. Власниця цього кумедного собаки дає йому спробувати манго та знімає на відео його реакцію.

Песику явно до вподоби новий фрукт. Він обережно куштує його, а потім починає кумедно клацати зубами, показуючи, що хоче ще такого смаколика.

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Господарям чотирилапих потрібно пам'ятати, що подібні фрукти можна давати своїм улюбленцям з обережністю. У тварин може бути алергія на незнайомий продукт.



Песику дуже сподобалося манго / Скриншот / ютуб-канал Bviral

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Зрештою, кумедний песик заслужив ще трохи манго від своєї власниці.

Подивіться відео про те, як собака пробує манго