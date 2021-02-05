Собака виховала понад 160 кошенят: милі фото прийомної мами та її малюків

Собака з Нью-Йорка допомагає сором'язливим кошенятам звикнути до людей. Вона бере малюків "під своє крило", поки ті не перестануть боятися нового дому.

Джерело: Boredpanda

Маленький песик, на ім'я Кона стала популярною в мережі. Власники розмістили кілька фотографій в інстаграмі, і це зробило собаку популярною.

Читайте Модний дог-фітнес: що це і кому він потрібен



Завдяки Коні кошенята адаптуються швидше / Фото instagram.com/shibuyarollcall

Зараз Кона стала прийомною мамою для двох тримісячних кошенят: Честера та Блейда. Господарі собаки знайшли малюків підкинутими на власному подвір'ї.

Кона виховала вже понад 160 кошенят. Усім їм вдалося знайти новий дім.



Собака допомагає перевозити малюків / Фото instagram.com/shibuyarollcall

Честер і Блейд – нові прийомні діти маленької собаки. Кошенята виявилися дуже полохливими, вони й досі бояться людей, а ось собаку визнали своєю мамою майже одразу.

Кона навіть допомагає перевозити малюків, сидячи з ними у переносці для котів.



Кошенята потребують соціалізації / Фото instagram.com/shibuyarollcall

Власники Кони вирішили допомагати кошенятам, які опинилися на вулиці.

Я завжди любив собак. У мене була якась розбита сім'я, і ​​мої собаки були єдиною константою в житті. Я був єдиною дитиною і дуже схилявся до них для розради. Вони приносили мені стільки радості протягом мого дитинства, і я знав, що хочу якось віддячити їм. Виховання бездомних тварин – мій спосіб віддячити, – розповідає власник Кони.

Хоча господарі дому дуже звикають до своїх малих вихованців, їм доводиться відпускати їх в новий дім. Це складно і приємно водночас.



У Кони було чимало вихованців / Фото instagram.com/shibuyarollcall

Моя найбільша радість після усиновлення – отримувати повідомлення від усиновителів та спостерігати, як вони ростуть, в інстаграмі, – ділиться власниця собаки.

Кумедно Полювала на чайок, а стала зіркою фейсбуку: мережу розсмішили фото кішки-невдахи з Одеси

Честер і Блейд також мають поїхати в новий дім після того, як пройдуть процес соціалізації. Завдяки мамі Коні їм це вдається.

Більше фото Кони та її вихованців дивіться тут: