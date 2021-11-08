Коли Луна побачила скляні сходи, вона завмерла й відмовлялася йти. Здавалася вона не могла повірити, що це безпечно.

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Тоді її господині Емілі зрозуміла, що це проблема, адже в будинку її хлопця були прозорі сходи. Проте пара знайшла інший вихід, який допоміг собаці подолати страшну для неї перепону. Луна була зовсім не проти, аби її носили на руках. Саме тому хлопець Емілі мусив переносити собаку.

Дивіться відео: як Луна долала "невидимі сходи"

Вага Луни приблизно 20 кілограмів. Проте за кілька місяців вона почне перетворюватися у дорослу собаку. Тоді її вага може бути досягнути 30 кілограм.



Луна та Емілі / Фото The dodo​

Крім того, це був не єдиний випадок, коли Луна хотіла, аби її поносили на руках. Чотирилапа красуня відмовлялася покидати парк. Тоді хлопець Емілі вирішив, що найкращий метод, який допоможе забрати улюбленицю додому, – віднести її самостійно.

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Дивіться відео: як Луну забирали з парку