Відомо, що італієць катався на скейтборді вулицями міста, яке називається Васто. А компанію йому склав собака, який також захотів розважитися.
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Коли хлопець залишив дошку без нагляду, чотирилапий вирішив на неї застрибнути та покататися самому.
Італієць вирішив не зупиняти бешкатника, а увімкнув камеру й зняв талановитого нового друга. Пес-скейтбордист, підкорив своїми навичками користувачів мережі та став справжньою зіркою. Адже такий талант чотирилапого вразив людей.
Дивіться відео: як собака катався на скейті
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