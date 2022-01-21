Відомо, що італієць катався на скейтборді вулицями міста, яке називається Васто. А компанію йому склав собака, який також захотів розважитися.

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Коли хлопець залишив дошку без нагляду, чотирилапий вирішив на неї застрибнути та покататися самому.

Італієць вирішив не зупиняти бешкатника, а увімкнув камеру й зняв талановитого нового друга. Пес-скейтбордист, підкорив своїми навичками користувачів мережі та став справжньою зіркою. Адже такий талант чотирилапого вразив людей.

Дивіться відео: як собака катався на скейті

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Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

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