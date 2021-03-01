Пес, що сидить на даху: рудий альпініст змушує хвилюватися мешканців Сарн – відео

На даху магазину у Рівненській області регулярно з'являється рудий пес. Він спостерігає за людьми, які сідають в автобуси на зупинці неподалік.

У місті Сарни, що в Рівненській області, на даху магазину регулярно сидить пес. Місцеві мешканці неодноразово викликали рятувальників, щоб собаку зняли. Вони хвилюються, що тварина голодна, замерзла й не може спуститися.

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Одного разу бригада навіть виїхала і зняла чотирилапого на землю. Однак щойно рятувальники повернулися до частини, як пес знову був на даху.



Собаку неодноразово знімали з даху місцеві мешканці й рятувальники / Фото ТСН

Чотирилапий іноді сидить там не сам: до нього приходить кицька та ще й інший пес.

Він туди кожен день вибігає і кожен день його знімають звідти, – розповідає продавчиня місцевого кіоску.

Мешканці Сарн регулярно вилазили на дах, щоб врятувати собаку. Але наступного дня пес знову опиняється на своєму місці.

Виявилося, що з іншого боку крамниці є сходи, і пес дуже легко залазить і злізає з даху. Тому жодна небезпека й голодна смерть йому не загрожує.

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З'ясувалося, що на дах ведуть сходи, якими пес підіймається і спускається / Фото ТСН

Собаку вже жартівливо назвали місцевим Карлсоном – літературним персонажем, який жив на даху. Дехто з мешканців Сарн до такої дивини вже звик і навіть регулярно підгодовує собаку-верхолаза.

Дивіться відео про чотирилапого Карлсона: