Тоні Дункан зі штату Мериленд (США) не втрачав надію і хотів знову побачити свою улюбленицю на прізвисько Луна. Чоловік був приголомшений після того, як йому зателефонували зі служби контролю за тваринами.

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Дункан не втрачав надії побачити свого собаку знову

Чоловік розповів, що його собака на прізвисько Луна зникла з його будинку в Мардела-Спрінгс після того, як погналася за дикими тваринами в лісі, що поруч і не повернулася.

За словами Дункана, він не втрачав надії побачити Луну знову, але все одно був приголомшений після того, як минулого тижня йому зателефонували зі служби контролю за тваринами Лабелль у Флориді.

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Співробітники відділу з контролю за тваринами повідомили чоловікові, що на стоянці магазину LaBelle Walmart було знайдено собаку, в якої знайшли мікрочип, який допоміг визначити, що це і є зникла Луна.

Того ж дня американець сів у машину і вирушив за 1 609 кілометрів, щоб возз'єднатися зі своєю домашньою твариною.

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