Собака порізав лапу: як надати першу допомогу

На жаль, від порізу лапи не застрахований жоден пес. На прогулянках під лапками наших улюбленців може опинитися бите скло, консервні банки та інші гострі предмети.

Порізати лапку пес може навіть на пляжі, гострими краями мушель. Розповідаємо, що робити господарям, якщо собака порізав лапу.

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Перша допомога при порізі лапи

Спершу огляньте лапу собаки. Якщо вона порізала подушечку неглибоко, першу допомогу можна надати самостійно.



Неглибоку рану можна обробити самостійно / Фото Belanta

Промийте рану під проточною водою, щоб видалити звідти всі сторонні предмети. Потім обробіть пошкоджене місце антисептичним розчином:

хлоргексидином,

розчином фурациліну тощо.

У жодному разі не обробляйте відкриту рану йодом, адже він може викликати опік тканин та збільшить час загоєння рани.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Накладіть на місце порізу тампон з вати та бинта. Міцно перебинтуйте або тримайте його доти, поки кров не зупиниться. Коли ви зупинили кров, головне – не допустити, щоб у рану потрапив бруд.

Тому найкраще рішення – водити собаку на прогулянку із забинтованою лапою.

Якщо сумніваєтеся щодо глибини порізу або не впевнені, що зуміли позбутися сторонніх предметів у рані – обов'язково зверніться до ветеринарного лікаря.

У яких випадках потрібно звертатися до ветеринара



Не нехтуйте візитом до ветеринара / Фото Guilfordjamestownvet

Навіть якщо ви власноруч обробили рану та зупинили кров, не потрібно нехтувати візитом до лікаря.

Іноді в вузькі та глибокі рани можуть потрапити сторонні предмети, які можна не помітити. Тільки ветеринарний лікар зможе безпечно дістати їх.

Обов'язково потрібно везти тварину до ветеринара коли:

пес пошкодив тканину між пальцями,

сталася деформація сухожиль або зв’язок,

є пошкодження нігтьової пластини чи суглоба,

рана глибока, велика або з неї ніяк не перестає йти кров.

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Одягайте шкарпетку або спеціальну пов'язку, щоб в рану не потрапив бруд / Фото hvost.news

Собака зазвичай продовжує наступати на порізану лапу і бинт може сповзти або забруднитися. У такому випадку вам допоможе шкарпетка та скотч. Перед прогулянкою одягніть шкарпетку на бинт. Далі закріпіть на ній пакетик і замотайте його скотчем, а після прогулянки – обов'язково зніміть цю конструкцію.

І пам’ятайте, що найкраще –Тому під час прогулянок уважно стежте, щоб пес не наступав на скло та інші гострі предмети й уникайте місць, де може бути таке сміття.