Згодом Боніфацій, також відомий як Боня, потрапив до волонтерів. Спочатку його стан здоров'я був пригнічений.

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Зворушлива казка з щасливим фіналом

Як розповіли волонтери, у песика почалася довга дорога до нового життя.

Ми пройшли довгий шлях у клініках, обстеження, лікування, реабілітацію. Кілька місяців Бонечка провів у нашому Центрі адопції і швидко завоював серця і наших волонтерів, і всіх гостей – своїм чудовим характером, чарівною посмішкою, довірою до людей. Ми знали, що головне для Боні – знайти дім, де його полюблять. Завдяки допомозі Миколи, нашого помічника та друга з Центру адопції, сім'я для Боніфація знайшлась у Польщі,

– мовиться у повідомленні.

Зворушлива історія собаки Боніфація: відео Animal SOS Odesa



Ця родина оформила та сплатила всі необхідні документи та навіть купила квиток для Боні. Собака їхав на потязі в окремому купе. Волонтери дуже переживали за Боніфація, однак він переніс дорогу та прийняв свою нову сім'ю. Тепер він гуляє у польському парку з господарями, спить на м'якій ковдрі, почувається себе розслаблено та щасливо живе в атмосфері любові.

На Полтавщині врятували чимало тварин

Не так давно рятувальники та волонтери допомогли тваринкам, які опинилися у пастці на острові Вишняки Полтавської області. Протягом 5 годин вони врятували 30 котів, 6 собак, 2 курки та 1 качку.

Ці домашні тварини та свійські птахи перебували у повній ізоляції. Спочатку небайдужі люди носили їм їжу, коли померла їхня хазяйка. Однак з настанням морозів їх вирішили терміново евакуювати.