Собака переслідував жінку, поки та його не всиновила: зворушлива історія з фото

Безпритульний собака відправився у похід слідом за американкою Ніккі Дельвенталь. Тварина йшла за машиною жінки, а коли та відрила двері, одразу стрибнула їй на коліна.

Ніккі Дельвенталь та її мама їхали у віддаленому районі штату Нью-Мексико. Вони шукали дорогу, аж раптом у дзеркало заднього виду побачили песика.

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Собака невідступно йшов за машиною. Ніккі зрозуміла, що не може залишити цуценя напризволяще й відчинила дверцята. Тварина одразу застрибнула всередину.

Жінка розповідає, що була не проти всиновити собаку, і це співпало з тим, що песик сам її знайшов. Улюбленця назвали Кемпер.

Подивіться фото про подорожі Кемпера та Ніккі

Зараз Ніккі та її пес увесь час подорожують. Дівчина займається скелелазінням, ходить у походи, а вірний Кемпер скрізь супроводжує її.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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Американка заробляє на життя, розвиваючи канал в ютубі, інстаграм та сторінки в інших соцмережах. Вона ділиться з читачами усіма подробицями про життя в подорожах.

Відео про життя Ніккі та Кемпера