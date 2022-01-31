Згідно з відео, собака приніс аптечку до манекена. Після команди "ніс" наблизився до обличчя "постраждалого", аби прислухатися до його дихання.

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Коли ж господиня сказала команду "вгору", чотирилапий кілька разів підстрибнув на грудній клітці.

"Лео навчився проводити серцево-легеневу реанімацію під час підготовки до міжнародного конкурсу собачих трюків у рамках завдання під назвою "трюки з лапами". Він вигравав цей конкурс вже 6 разів поспіль", – повідомила Емілі Андерсон.

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Крім того, собака вміє малювати, допомагає з прибиранням, закидати брудні речі в пральну машину. "Лео неймовірно щасливий, коли виконує трюки. Йому подобається грати в розвиваючі ігри та вчитися новому", – додала Андерсон.

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Господиня почала активно займатися дресируванням пса, щоб покращити його психічний стан після того, як він захворів. Хоч фізично Лео одужав за кілька днів, проте почав сильно нервувати, турбуватися і сумувати.

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Саме ігри та вправи господині з домашнім улюбленцем – допомогли йому знову стати веселим та життєрадісним.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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