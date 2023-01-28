Чого тільки не придумують пухнастики, щоб отримати бажане, – вичікують вдалий момент, стягують лапками потрібне, а потім ніби й нічого не було і все як в тумані. Втім, є й більш винахідливі, наприклад, чому б не спробувати стягнути їжу зі столу за допомогою довгого язика?! У мережу потрапило відео саме з таким моментом.

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Cобака намагається стягнути зі столу язиком бодай борошно

Так, американка вирішила провести для своєї невістки майстер-клас з приготування картопляних рулетиків. Кулінарний процес зацікавив і пса на прізвисько Ганнер.

Однак тварина аж ніяк не хотіла вчитися готувати, вона жадала стягнути щось зі стільниці. Та, здається, господиня вирішила випробувати терпіння свого пухнастого, й не давала йому нічого зі столу. Тоді Ганнер й почав пробувати злизнути бодай борошно зі стільниці. Йому навіть трохи вдавалося – він кумедно викручував свою голову в бік, висовував язик та робив, що мав на меті.