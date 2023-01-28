Чого тільки не придумують пухнастики, щоб отримати бажане, – вичікують вдалий момент, стягують лапками потрібне, а потім ніби й нічого не було і все як в тумані. Втім, є й більш винахідливі, наприклад, чому б не спробувати стягнути їжу зі столу за допомогою довгого язика?! У мережу потрапило відео саме з таким моментом.
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Cобака намагається стягнути зі столу язиком бодай борошно
Так, американка вирішила провести для своєї невістки майстер-клас з приготування картопляних рулетиків. Кулінарний процес зацікавив і пса на прізвисько Ганнер.
Однак тварина аж ніяк не хотіла вчитися готувати, вона жадала стягнути щось зі стільниці. Та, здається, господиня вирішила випробувати терпіння свого пухнастого, й не давала йому нічого зі столу. Тоді Ганнер й почав пробувати злизнути бодай борошно зі стільниці. Йому навіть трохи вдавалося – він кумедно викручував свою голову в бік, висовував язик та робив, що мав на меті.
Вважаючи випадок комічним, люди зняли все на відео. Але, оскільки елемент негігієнічності також не можна виключити, то після знімання стільницю ретельно промили.
Дивіться кумедний момент з собакою та його язиком: відео
Єнот влаштував "спецоперацію" з викрадення печива
Власники домашніх єнотів постійно виявляють, що ці тваринки дуже кумедні та чарівні компаньйони. З таким вихованцем точно ніколи не нудьгуватимеш.
Нерідко можна спостерігати, як домашні улюбленці намагаються непомітно вкрасти їжу, яку їм не дають. Зробити це вдалося і єноту на прізвисько Оклі – тварина влаштувала "спецоперацію" з викрадення печива.