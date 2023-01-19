Домашній папуга "спрацював" замість сигналізації Такий випадок трапився в австралійському Мельбурні в будинку однією сім'ї. У переддень Нового року ара відлякала зловмисників гучним вереском. Дивіться також Єнот влаштував "спецоперацію" з викрадення печива: кумедний момент спіймали на камеру

Так, дворічна ара, на ім'я Версаче, залишилася одна у будинку на півночі міста, коли її власники вперше за багато років насолоджувалися нічною прогулянкою Мельбурном. Моментом скористалися грабіжники – злочинці почали зламувати двері.

Яскраво-блакитний папуга зрозумів, що щось не так, коли непрохані гості спробували увірватися, й почав несамовито кричати. Версаче видавала пронизливі крики, причому вони ставали дедалі голоснішими. Серія коротких, але карколомних криків папуги зірвала плани злодіїв і змусила їх втекти.

Папуга, яка відлякала грабіжників своїми криками: відео

Повернувшись додому, пара побачила запис із камери спостереження і була приголомшена поведінкою ари.

Це найкращий сторожовий собака, якого ми коли-небудь купували,

— сказала господиня.

На жаль, вторгнення призвело до того, що папуга переживала важкий стан. Версаче спочатку відмовлялася залишати клітку. Але ситуацію виправили ласощі, якими героїчну птицю тепер регулярно частують господарі, зокрема папуга ніколи не проти трохи KFC.

Папуга налякав грабіжників страхітливими криками: дивіться відео